Noors schip uit het niets aangevallen: piraten ontvoeren negen bemanningsleden

Drama in België: opvarende Nederlands schip verdronken, kompaan (63) kritiek

11:50 Langs het Boudewijnkanaal in Zwankendamme bij Brugge is vanochtend een bemanningslid van een vrachtschip uit het water gehaald. De man, een 63-jarige Nederlander, dreef in het water en werd in kritieke toestand afgevoerd. Een tweede bemanningslid was een tijd vermist en werd dood uit het water gehaald.