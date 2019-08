Noorse politie vindt schoenafdruk van mogelijke moordenaar miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen

In de dagen na de vermissing van mevrouw Hagen werden door de politie verschillende schoenafdrukken verzameld in de woning en het terrein eromheen. Het huis werd uitgekamd en er werd een 3D-scan gemaakt van het pand die de politie een ruimtelijke weergave van het complete biedt. Eerder gaf de politie al aan te vermoeden dat er op de dag van Hagens verdwijning meerdere personen in het huis waren. Ook werden sleepsporen gevonden, die doen vermoeden dat zij in de badkamer werd aangevallen en verplaatst. ,,Het is de enige afdruk waarbij we geen eigenaar of gebruiker van de schoen hebben kunnen achterhalen’’, sprak inspecteur en leider van het onderzoek Tommy Brøske tijdens de persconferentie op het politiebureau van Lillestrøm. Hij toonde diverse foto's van een schoen die volgens de politie bij de gevonden sporen hoort. Afgaand op de afdruk lijkt het erop dat de schoen weinig is gebruikt, aldus Brøske.

Twee schoenmodellen

Forensisch experts vonden de afdrukken - met schoenmaat 45 - zowel in als buiten het huis. Op plekken die relevant zijn voor het onderzoek. Brøske wilde, na vragen van verslaggevers, niet zeggen hoeveel afdrukken er zijn gevonden, maar gaf wel aan dat ze allemaal afkomstig zijn van dezelfde schoen. Twee modellen van het merk Sprox, die werden verkocht van augustus 2016 tot mei van dit jaar, komen overeen met de afdrukken. De schoenen worden in Noorwegen verkocht door winkelketen Europris en in de vestigingen van Sparkjøp. Ook kunnen de schoenen online worden besteld. Gezocht wordt nu naar iemand die een van beide modellen heeft gekocht of besteld en deze elektronisch heeft betaald. Personen die een van de twee modellen in de maten 44, 45 of 46 contant heeft afgerekend, wordt gevraagd zich te melden.

9 miljoen losgeld

De echtgenote van de Noorse investeerder Tom Hagen verdween op 31 oktober uit haar woning in Lørenskog. Het laatste teken van leven was een telefoongesprek dat de vrouw ‘s middags met een familielid had. Sindsdien weet niemand waar zij is. Op dezelfde dag werd in Fjellhamar echter een brief gevonden, waarin een vermeende ontvoerder om 9 miljoen euro losgeld vroeg. Dat bedrag moest worden betaald in de cryptomunt Monero.



Hoewel niet bekend is wat er verder in het briefje stond - de politie hield dat stil - is wel duidelijk dat de kidnapper ernstige bedreigingen uitte als er niet betaald zou worden. In juni verklaarde de politie aan Noorse media, eveneens bij monde van inspecteur Brøske, nieuwe aanwijzingen te hebben. Zo zou duidelijk zijn waar het briefpapier is geproduceerd en is bekend waar het werd verkocht.