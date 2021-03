Noorse premier onder vuur vanwege verjaardagsetentje op ski-vakantie: ‘Schadelijk voor vertrouwen’

politieonderzoekPremier Erna Solberg ligt in Noorwegen onder vuur omdat zij samen met haar familie de coronaregels heeft overtreden. Dat gebeurde toen ze in februari op vakantie was in een populair skioord in het zuiden van het land. Solberg trekt het boetekleed aan, maar de oppositie vreest voor het draagvlak van de coronamaatregelen. ,,Dit is schadelijk voor het vertrouwen”, zegt oppositiepartij Labour tegen het Noorse dagblad Verdens Gang . Er is vrijdag een politieonderzoek gestart.

Solberg verbleef vanwege haar 60ste verjaardag samen met haar gezin een paar dagen in Geilo, een populair skioord circa 150 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Oslo. De familie van de premier huurde samen met de familie van een van haar zussen een appartement. Een andere zus huurde een tweede appartement in hetzelfde complex. Hoewel ook hier twijfels over ontstonden, is er niets mis met deze regeling.

Twee fouten

Toch ging het op vakantie niet één, maar twee keer mis. Op vrijdagavond had de familie een tafel geboekt in een nabijgelegen restaurant. Hier waren volgens de premier dertien personen aanwezig. Ze werden verspreid over drie verschillende tafels en zaten op voldoende afstand van elkaar. ,,We dachten dat dit diner binnen de regelgeving viel, maar dat was het niet”, erkent de premier in een openhartige verklaring op Facebook.

Volgens de Noorse coronaregels wordt een restaurantbezoek beschouwd als een evenement zodra er meer dan tien mensen aanwezig zijn. ,,We hadden dat vooraf nog niet goed genoeg onderzocht en het blijkt dat we de regels overtraden.” De premier was vanwege een ontsteking aan haar oog niet bij het diner aanwezig.

Excuses

Quote We hadden natuurlijk ook alle aanbevelin­gen moeten opvolgen, zoals ik jullie heb gevraagd Premier Erna Solberg Een dag later ging de familie niet uit eten maar liet ze sushi bezorgen in een van de appartementen. ,,Om praktische redenen zetten we het eten op tafel in één appartement. Het plan was voor iedereen om het eten op te komen halen en de groep te verdelen over de twee appartementen. Maar in plaats daarvan bleef iedereen in hetzelfde appartement.”



De premier had naar eigen zeggen de grootte van de groep niet door en greep niet in. ,,Ik heb het niet gedaan, en het spijt me heel erg. Ik vind dit beschamend, maar ik ben vooral verdrietig omdat ik weet dat ik als een bijzonder goed voorbeeld moet leiden. Ik heb geprobeerd dat te doen tijdens deze pandemie, maar hier heb ik fouten gemaakt. Het spijt me dat mijn familie en ik de coronaregelgeving hebben overtreden, het had nooit mogen gebeuren. We hadden natuurlijk ook alle aanbevelingen moeten opvolgen, zoals ik jullie heb gevraagd.”

Zorgen

Binnen de Noorse regering zijn zorgen ontstaan dat de fout van de premier gevolgen heeft voor het draagvlak van de maatregelen. ,,Het is niet goed wat de premier deed”, stelt Bent Høie, minister van Volksgezondheid, tegen de krant Dagbladet. ,,Wij die verantwoordelijk zijn voor het maken van de regels moeten ze ook volgen, het is erg belangrijk. Dit had niet mogen gebeuren.” Volgens Martin Henriksen van oppositiepartij Labour is Solbergs gedrag ‘schadelijk voor het vertrouwen’. ,,We zijn allemaal moe, en je kunt fouten maken, maar de premier van het land moet echt het voortouw nemen en laten zien dat ze de touwtjes in handen heeft.” De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en later moet een aanklager bepalen of er verdere stappen worden genomen. De verwachting is dat de premier een boete moet betalen.

De onthulling van de Noorse omroep kwam slechts enkele uren nadat de Noorse regering haar burgers had aanbevolen om tijdens de paasvakantie niet op reis te gaan. De kwestie is des te pijnlijker, aangezien Solberg zo’n anderhalve week geleden op tv aankondigde dat Noorwegen rekening moet houden met verdergaande restricties om de coronacrisis de baas te worden. Ze toonde zich bezorgd over de recente opleving van het virus. ,,Voor ons ligt nog een berg die we over moeten, waarschijnlijk met strengere nationale maatregelen voordat we kunnen overgaan tot versoepeling en vervolgens opheffing”, zei Solberg toen.

Weinig sterfgevallen

Niet-essentiële winkels zijn momenteel in Noorwegen gesloten, evenals een deel van de scholen. Restaurants mogen alleen afhaalmaaltijden serveren. Inmiddels zijn 375.000 mensen ten minste één keer ingeënt tegen Covid-19, op een bevolking van 5,4 miljoen. Aan de ziekte zijn tot dusver 648 Noren overleden. Noorwegen presteert daarmee als een van de beste landen in Europa.

Post by ernasolberg Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk al onze belangrijkste nieuwsvideo's over het coronavirus in deze playlist.