Noorse toeriste gedood door bliksem tijdens extreme bergloop in Italië

De reddingsdiensten evacueerden de vrouw, maar ze bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De Ultra Skyrace is volgens de organisatie ‘The most extreme experience in the Alps’. Het parcours start en eindigt in Bolzano, in de Italiaanse regio Trentino-Alto Adige. Voor het driedaagse evenement hebben zich dit jaar 850 atleten uit de hele wereld ingeschreven.