Nu loopt je wekker per ongeluk weer vóór

Het klonk begin vorige maand te bizar voor woorden, maar talloze Nederlandse en Europese wekkers en klokken op ovens en magnetrons liepen achter. De oorzaak ligt in een politiek conflict op de Balkan tussen Servië en Kosovo.

Elk land is verplicht enkele honderden Megawatt aan stroom te leveren. Als één of twee landen verzaken daalt de 50 Hertz naar 49,99 Hertz. Een bijna niet waarneembaar verschil, maar wel één dat op wekkers iedere minuut aantikt.



Kosovo en Servië kwamen er niet uit wie voor welke hoeveelheid stroom zou zorgen, waardoor zij sinds half januari in gebreke bleven. Daardoor liepen volgens de gezamenlijke netbeheerders veel klokken vele minuten achter.

Ruzie bijgelegd

Nu zouden alle digitale klokken die aangesloten zijn op het lichtnet weer gelijk moeten lopen met de werkelijke tijd. ,,Er was een afwijking ontstaan van zo'n 300 seconden, dus precies vijf minuten", zegt Johanna Breuning van de Nederlandse hoogspanningsbeheerder Tennet. ,,Er moest toch een oplossing gezocht worden om het te herstellen, dus hebben we met alle deelnemende landen afgesproken om de Hertz afgelopen weken iets hoger te laten zijn dan 50. Dan heb je het echt over tienden, want het mag niet teveel uit balans raken." Dat is de afgelopen weken gebeurd. ,,Inmiddels zijn we wel weer op het goede tijdstip aangekomen."

Wie zijn klok een maand geleden goed dacht te zetten, moet dat nu weer doen om gelijk te lopen. Wie dat niet deed hoeft niets te doen: daar loopt de klok nu weer goed.

Overlast

Volgens Breuning hoeven we niet bang te zijn dat we de klok nog een keer moeten verzetten. ,,In principe hebben we goede afspraken, maar hier ging het gewoon even mis. De overlast viel erg mee, maar kan in het ergste geval leiden tot stroomuitval. Daar is niemand bij gebaat, maar dat komt bijna nooit voor. Eigenlijk merkten we er nu weinig van, behalve dat de klokken achter liepen. Honderd procent garanderen dat dit nooit meer voorkomt, kun je nooit, maar het gaat eigenlijk altijd goed. Gelukkig liep het tijdsverschil niet op tot een uur en hebben we vandaag bijna allemaal een vrije dag."

De problemen gelden overigens niet voor smartphones. De tijd daarop wordt met software bijgehouden.

Simon Wl on Twitter Nu lopen de klokken van de wekker en magnetron ineens 5 minuten voor, weer #stroomstoring #wisselstroom op electriciteitsnetwerk? #ongewenstecorrectie

Tib on Twitter Alle electrische klokken in huis lopen opeens 7 minuten voor 😱 #freaky