Nu moet Biden zijn rol als ‘leider van de vrije wereld’ echt gaan bewijzen

Toen Joe Biden vorig jaar in Genève Vladimir Poetin ontmoette, had hij de hoop dat hij een werkbare relatie met Rusland kon organiseren. Hij kende Poetin nog uit zijn tijd als vice-president in de regering Obama, die destijds probeerde de verhoudingen met Rusland te ‘resetten’. Biden, zo vertelt hij graag, had Poetin in die periode al eens meegedeeld dat hij ervan overtuigd is dat de Rus geen ziel heeft. Hij hoopte toch op z’n minst op een ‘stabiele, voorspelbare relatie’, zei hij in het voorjaar van 2021. Dan kon hij zich op rivaliteit met China richten.