‘Nucleaire waakhond IAEA stuurt team naar kerncentrale Zaporizja’

Het Internationaal Atoomagentschap staat op het punt de Oekraïense kerncentrale in Zaporizja te bezoeken, meldt The New York Times . Door gevechten en stroomuitval dreigt de nucleaire veiligheid in gevaar te komen. Omwonenden hebben al jodiumtabletten gekregen.

De kerncentrale bij Zaporizja is de grootste van Europa. Ze levert energie aan zeker een vijfde van de Oekraïense bevolking, en ook nog eens aan Polen, Moldavië, Slowakije en Roemenië. De Russen houden de centrale sinds het begin van de oorlog bezet. Sindsdien zijn de zorgen over de veiligheid alleen maar toegenomen. In Oekraïne, en in de rest van Europa, weten ze sinds de ramp in Tsjernobyl (in 1986) wat een radioactief lek voor gevolgen kan hebben.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties, wil al sinds juni ter plaatse controles uitvoeren. De onderhandelingen daarover met zowel Oekraïne als Rusland verlopen echter uiterst moeizaam. Zo wil Kiev niet dat het onderzoeksteam via Russisch gebied naar de centrale reist: dat zou de bezetting legitimeren. Moskou vertrouwt de onafhankelijkheid van het onderzoeksteam niet.

‘Zo snel mogelijk’

Vorige week vrijdag nog spraken de Franse president Emmanuel Macron en de Russische leider Vladimir Poetin met elkaar over de kwestie. Volgens Parijs was er overeenstemming over het sturen van een IAEA-team, maar het Kremlin ging niet verder dan te zeggen dat het ‘belangrijk’ is om ‘zo snel mogelijk’ een dergelijke actie te ondernemen. De IAEA houdt intussen de kaken stijf op elkaar, en meldt alleen dat het druk bezig is met ‘een ophanden zijnde missie’.

Volgens The New York Times gaat het team echter komende week op pad. Over de route is niks bekend, maar over de samenstelling van de veertienkoppige missie wel. Ze zou onder leiding staan van de Argentijn Rafael Mariano Grossi, de baas van het IAEA. Om Oekraïne gerust te stellen gaan er in elk geval een Poolse en Litouwse deskundige mee (beide bondgenoten van Kiev). Om de Russen tevreden te houden zitten er ook een Serviër en een Chinees in het team. De rest bestaat uit experts uit min of meer neutrale landen, waaronder Italië, Jordanië en Mexico.

Afschakelen

De ongerustheid groeit met de dag. De laatste weken is de strijd in de regio heviger geworden. De centrale ligt aan de oostelijke oever van de rivier de Dnipro, die in handen is van de Russen. Het Oekraïense leger zit aan de overkant. Beide partijen beschuldigen elkaar van het beschieten van het complex, dat bestaat uit zes reactoren. De Russen noemen het ‘nucleair terrorisme’, de Oekraïners praten van ‘nucleaire chantage’. Het is niet duidelijk wie de waarheid spreekt over de beschietingen.

Volledig scherm Locatie van de kerncentrale bij Zaporizja in Oekraïne. © AD

Deskundigen zijn echter van mening dat inslaande raketten niet het grootste probleem vormen. Daar zou de centrale afdoende tegen beveiligd zijn. Het zijn de Russische plannen met de reactor die de meeste zorgen baren. De Russen zouden de centrale willen afschakelen van het Oekraïense stroomnet en vervolgens aansluiten op dat van henzelf. Dat zou om te beginnen betekenen dat miljoenen Oekraïners zonder stroom komen te zitten. Maar het betekent ook dat voor zo’n operatie de koeling van de reactoren onderbroken moet worden. Als dat te lang duurt kan dat zeer ernstige gevolgen hebben. Toen afgelopen donderdag de stroom in het complex uitviel, gingen dus overal de alarmbellen rinkelen.

Jodiumpillen

Het IAEA-team moet gaan controleren of de veiligheidssystemen van de centrale wel goed werken. Ook gaan de experts checken of er voldoende brandstof is voor de noodaggregaten, mocht het niet lukken de reactoren weer op te starten. De autoriteiten hebben inmiddels 25.000 jodiumpillen uitgedeeld aan mensen die in de directe omgeving van de centrale wonen.

Radioactief jodium is een van de stoffen die kan vrijkomen bij een kernongeval. Bij inademing kan dat bij jonge mensen op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken. ‘Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen raakt de schildklier verzadigd met stabiel jodium (ongevaarlijk jodium)’, zo schrijft onze eigen overheid op haar site over dit onderwerp. ‘De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.’ De situatie in Oekraïne geeft volgens de regering op dit moment voor de Nederlandse bevolking geen reden tot zorg.

