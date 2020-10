Obama haalt uit: Trump verknoeide coronabeleid totaal

Sommige plekken in North Carolina hebben hoge besmettingsgraden. Dat geldt ook voor Ohio, zijn volgende campagnebestemming. ,,Weet je waarom we gevallen hebben? Omdat we zo veel testen", zei Trump in Lumberton. ,,En in veel opzichten is dat goed. En in veel opzichten is het heel dom. Als we maar de helft zouden testen, zou ook het aantal gevallen halveren. En dan zou er een kop zijn: het aantal gevallen is prachtig, maar ze willen dat we testen, testen, testen.”