Obama: Stem om koers van VS te keren

In de VS zijn vanmorgen (lokale tijd) de verkiezingen begonnen voor het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat, de beide kamers van het Amerikaanse parlement in Washington. Ook president Donald Trump sprak zich uit op Twitter en riep op te stemmen op bepaalde kandidaten van zijn Republikeinse partij.



Volgens opiniepeilingen moeten de Republikeinen van Trump vrezen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te verliezen. Daarvoor moeten de Democraten 23 zetels winnen. In de Senaat hebben de Republikeinen betere kansen om hun meerderheid te houden.



Trump zelf doet niet mee aan de verkiezingen, maar de stemming wordt gezien als een referendum over zijn omstreden beleid. Zijn 'America first'-politiek heeft het land sterk verdeeld.



De eerste voorlopige resultaten van de Congresverkiezingen worden verwacht in de vroege morgenochtend onze tijd.