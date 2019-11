Ober morst wijn op peperdure Hermès-handtas, countryclub eist 30.000 dollar van hem

Vlaams ‘Most Wanted’ moorde­naars­kop­pel na ruim twintig jaar opgepakt in Afrika

19:00 Het Vlaamse moordenaarskoppel Jean-Claude Lacote en Hilde Van Acker van de ‘Belgium’s Most Wanted-lijst’ is gearresteerd. Het duo is verantwoordelijk voor de brute moord op een Britse zakenman, die in 1996 door spelende kinderen werd aangetroffen in de duinen, en werd al in 2011 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Tot gisteren wisten ze echter uit handen van de politie te blijven.