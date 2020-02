Obsessieve moeder (40) verwoestte leven van kleuterjuf met reeks onterechte beschuldigingen

Man die Jasper (36) doodreed werkte voor meester­smok­ke­laar, België vraagt om uitleve­ring

12 februari De onderzoeksrechter in Turnhout heeft Nederland om uitlevering gevraagd van de 36-jarige man die gisteravond in Brabant is aangehouden voor een dodelijke aanrijding in Arendonk. België wil de man hebben omdat hij meer op zijn kerfstok blijkt te hebben. Zo is hij eerder al veroordeeld voor betrokkenheid bij een beruchte drugsbende.