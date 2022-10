Oekraïens tegenoffensief: Russen bezorgd om verlies ‘hoofdprijs’ Cherson

Vliegtuig­je belandt naast startbaan Colombia waarbij spelend meisje (2) dodelijk wordt geraakt

In Colombia is een 2-jarig meisje zondag om het leven gekomen terwijl ze vlakbij het vliegveld in Santa Marta, een kuststad in het noorden van het land, op het strand aan het spelen was. Een klein vliegtuig raakte tijdens vertrek in de problemen en landde naast de startbaan.

17 oktober