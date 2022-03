Oekraïense defensieminister: ‘Jullie hadden dit monster eerder moeten stoppen’

Reznikov maakte woensdag volgens onder meer minister Ollongren al diepe indruk in een besloten videogesprek met de 30 Navo-ministers van Defensie, vanmorgen deed hij zijn verhaal opnieuw in het Europese Parlement en nu openbaar. ,,Acht jaar geleden hebben we voor Europa gekozen, en die keuze zetten we vandaag gewapend voort. We zien geen andere mogelijkheid dan kiezen voor beschaving, democratie en basale mensenrechten, maar we betalen een verschrikkelijk hoge prijs. Wat het Kremlin vandaag doet is onbeschrijflijk, Poetin is de Hitler van deze tijd. Ik kan niet zonder emotie praten over de staatsterreur die we elke dag meemaken.”