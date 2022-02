Oekraïense grenswachten die ‘go fuck yourself’ zeiden tegen Russisch oorlogsschip toch in leven

De dertien Oekraïense grenswachten die vorige week zouden zijn gesneuveld op Slangeneiland in de Zwarte Zee, nadat ze hadden geweigerd zich over te geven aan Rusland, zijn niet dood. Ze leven nog en zijn krijgsgevangenen gemaakt, meldt de Oekraïense marine op haar geverifieerde Facebook-pagina .

Oekraïne verspreidde vorige week een geluidsopname van de confrontatie. Daarop is te horen dat een Russisch marineschip de militairen op het eiland oproept zich over te geven: ,,Dit is een oorlogsschip. Dit is een Russisch militair oorlogsschip. Ik stel voor dat u uw wapens neerlegt en u overgeeft om bloedvergieten en onnodige slachtoffers te voorkomen. Anders wordt u gebombardeerd.”

De Oekraïners antwoordden: ,,Oorlogsschip, go and fuck yourself.” Dat zouden hun laatste woorden zijn geweest, wat ze op het Oekraïense vasteland een heldenstatus gaf. President Volodimir Zelenski kondigde aan dat de militairen postuum zouden worden geëerd als Held van Oekraïne, de hoogste onderscheiding van het land. Het is niet duidelijk of hij op dat moment al wist dat ze nog leefden, of ervan uitging dat ze waren gesneuveld.

Infrastructuur vernietigd

Volgens de Oekraïense marine hebben de Russen de infrastructuur van Slangeneiland ‘volledig vernietigd’. Onder meer vuurtorens en antennes zouden vernield zijn. Daardoor was de verbinding met het eiland onderbroken.

De gevechten gingen om het eiland Zmiinji, oftewel Slangeneiland. Het is een onherbergzame rots in het westen van de Zwarte Zee, ongeveer 40 kilometer van de kust van Oekraïne en Roemenië. Het eiland ligt in de buurt van de vaarroutes naar Odessa, de derde stad van Oekraïne, en 300 kilometer ten westen van de Krim, het Oekraïense grondgebied dat Rusland in 2014 annexeerde.

