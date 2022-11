Oekraïense luchtafweer is ‘behoorlijk succesvol, maar niet onfeilbaar’

Elon Musk moet gigabonus van 56 miljard verdedigen voor rechter

Elon Musk moet maandag voor de Amerikaanse rechter een miljardenbonus verdedigen die hem een paar jaar terug in het vooruitzicht was gesteld bij Tesla. Die bonus zou zo hoog kunnen uitpakken dat de Tesla-topman er de complete 44 miljard dollar mee zou kunnen terugverdienen die hij onlangs stak in de overname van Twitter.

12 november