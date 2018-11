Oekraïne daagt Rusland voor Europees Hof na optreden Oekraïense schepen

Het incident van afgelopen zondag, waarbij Oekraïense opvarenden zijn gearresteerd, heeft tot internationale spanningen geleid. De Europese Unie dreigt met meer sancties tegen Rusland en de Amerikaanse president Trump zegde een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Poetin af.



De G7, de groep van zeven westerse toonaangevende economieën, heeft vandaag in een verklaring het optreden van Rusland in de zeestraat veroordeeld. In reactie op het incident heeft Oekraïne de noodtoestand afgekondigd en de grens gesloten voor Russische mannen tussen de 16 en de 60 jaar.



,,Vandaag is de toegang voor buitenlanders beperkt. Allereerst gaat het om burgers uit de Russische Federatie tussen de 16 en 60 jaar oud’’, aldus Petro Tsygykal, hoofd van de Oekraïense grenswacht. Rusland laat in een reactie weten dat het niet van plan is om hetzelfde verbod op te leggen aan mannen uit Oekraïne, aldus persbureau Ria News.