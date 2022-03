Oekraïne klaar voor guerrilla met arsenaal aan antitankwapens

Oekraïne is nog meer wapens beloofd uit verschillende landen van de Europese Unie. Maar het zijn de wapens die al eerder waren afgeleverd door andere landen, met name Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten, die de opmars van de Russen nu vertragen. Volgens experts zouden nieuwe wapens een guerrillaoorlog tegen een Russische bezetter tot een langdurig conflict kunnen maken.

Stinger, Javelin, NLAW, Panzerfaust 3 of zelfs RPG. Ze vliegen de Russen nu om de oren. Voor de leek zijn het niet altijd bekende namen, maar het zijn vaak afkortingen van (zeer) geavanceerde westerse technologie die nu al op verschillende plaatsen is ingezet door Oekraïense soldaten.

Een overzicht van wat er zoal is en wordt geleverd:

Javelin: FGM-148 Javelin (vaak afgekort naar Javelin) is een antitankraket, geleverd aan de Oekraïners door de Verenigde Staten. Het wapen geldt als het meest geavanceerde en krachtige dat Kiev ter beschikking staat tegen de Russische kolonnes. Een Javelin weegt 22 kilo en beweegt automatisch naar de hitte van bijvoorbeeld een tankmotor. In verschillende video's op sociale media lopen Oekraïense soldaten ermee te pronken.

NLAW: (Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon, MBT LAW of NLAW) is ook een antitankwapen, maar gemaakt door Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Het is bijna de helft lichter dan Javelin. NLAW heeft als bijzonderheid dat ze de hoofdmotor pas na een paar seconden inschakelen om de plaats van waaruit ze zijn afgeschoten te maskeren voor de vijand. De Britse premier Boris Johnson zou ten minste 2000 NLAW’s aan het Oekraïense leger hebben geleverd.

Panzerfaust 3 : een draagbaar terugstootloos antitankwapen. Het wapen vuurt verschillende soorten munitie gericht af tot een afstand van maximaal 600 meter. Dit - zoals de naam al doet vermoeden - in Duitsland ontwikkelde antitankwapen is lichter en hanteerbaarder dan Javelin en NLAW. Doordat ze geen geleidingssysteem hebben, kunnen deze wapens worden gebruikt door burgers die niet zijn opgeleid, aldus kenners. Nederland gaat vijftig van deze antitankwapens met vierhonderd bijbehorende raketten naar Oekraïne sturen. Ook Duitsland en Italië leveren deze wapens.

RPG : een klassiek Russisch wapen waarover het Oekraïense leger ook nog beschikt. De Engelse afkorting (rocket-propelled grenade) is afgeleid van het Russische ‘draagbare antitankgranaatwerper’. Dit is een wapen dat al werd gebruikt in Vietnam, Afghanistan of Irak. Er zijn verschillende gemoderniseerde versies in omloop

In de lucht

Dit alles zal worden ingezet op de grond. Zowel Duitsland als de Verenigde Staten willen nu ook Stinger-raketten aan Oekraïne leveren, zodat ze de Russische luchtmacht vanaf de grond kunnen aanvallen. De Stinger is een draagbare infrarood-geleide luchtdoelraket. Vliegtuigen tot vijf kilometer hoog kunnen hiermee worden neergehaald.

Volledig scherm Een militair met een Stinger-raket op de Luitenant Generaal Bestkazerne in Vredepeel tijdens de grootschalige internationale luchtverdedigingsoefening Cerberus Dagger. Tijdens de simulatie werd de nieuwe NAVO-samenwerkingsovereenkomst tussen Duitsland en Nederland getest. © Rob Engelaar

Drie Europese landen zullen gezamenlijk 70 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Het gaat om Bulgarije, Polen en Slovakije, schrijft de Oekraïense krant The Kyiv Independent. Josep Borrell, verantwoordelijk voor het buitenlandse beleid van de Europese Unie, kondigde zondag al aan dat enkele EU-lidstaten bereid waren vliegtuigen te leveren waarmee Oekraïense gevechtspiloten overweg kunnen. Hij trad echter niet in details. Volgens The Kyiv Independent stelt Bulgarije 16 MiG-29-straaljagers beschikbaar en 14 Su-25s. Polen levert 28 MiG-29's en Slovakije 12.

