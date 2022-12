Oekraïne overtuigd dat Rusland in 2023 een nieuwe poging doet om Kiev te veroveren

Rusland gaat begin volgend jaar een tweede poging doen Kiev alsnog in te nemen. Dat is de stellige overtuiging van de Oekraïense opperbevelhebber, generaal Valeri Zaloezjny.

In een vandaag gepubliceerd gesprek met het Britse blad The Economist zegt de generaal voldoende aanwijzingen te hebben dat Rusland zich opmaakt voor een groot tegenoffensief, begin 2023. Hoofdprijs voor Poetin zou dan de Oekraïense hoofdstad zijn waar hij dan alsnog een pro-Russische regering wil installeren. Een breed offensief zou (net als een jaar geleden) tegelijk worden gelanceerd vanuit de Donbas in het oosten, vanuit het schiereiland de Krim in het zuiden of vanuit het noorden uit Belarus dat, volgens Zaloezjny, is verworden tot een Russische marionettenstaat. ,,De Russen bereiden zo’n 200.000 nieuwe troepen voor. Ik twijfel er niet aan dat ze nog een poging zullen wagen op Kiev.”

In verschillende briefings aan de media zei de Oekraïense minister van Defensie, Oleksi Reznikov, deze week ook al dat Rusland, ondanks een reeks tegenslagen op het slagveld, weer een breed opgezet offensief plant.

Basistraining klaar

Reznikov speculeerde dat dit in februari zou kunnen gebeuren, wanneer de helft van de 300.000 troepen die in oktober door Rusland waren opgeroepen om de oorlog in Oekraïne te ondersteunen, hun basistraining erop hebben zitten. In de sociale media circuleren al enige tijd beelden van Russische soldaten die meedoen aan tankmanoeuvres in Belarus. Ook de Oekraïners oefenen al enige tijd langs hun noordgrens. Voor de Russen kan het er ook om gaan de Oekraïense krachten te spreiden met dreigende nieuwe offensieven, zodat men ten minste in de Donbas wat minder tegenstand ondervindt.

Volledig scherm President Zelenski schudt de hand van opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten Valeri Zaloezjny. © via REUTERS

De gezaghebbende Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) noemt het ‘buitengewoon onwaarschijnlijk dat een nieuwe aanval zal slagen’. De Russen zouden bij Kiev opnieuw falen en zware verliezen riskeren. Zeker als daar nog meer westerse afweer en artillerie wordt geïnstalleerd.

Een Russische aanval vanuit Belarus is op dit moment nog niet aan de orde, meent ISW. De doelstellingen van de Russische president Vladimir Poetin in Oekraïne zijn ook niet veranderd, concludeert de denktank ​op basis van recente verklaringen en acties van het Kremlin. ‘Poetin blijft maximale doelen in Oekraïne nastreven. Hij zet daarvoor meerdere mechanismen in die bedoeld zijn om Oekraïners te dwingen te onderhandelen op de voorwaarden van Rusland en zo wil hij preventieve concessies afdwingen die zeer gunstig zijn voor Rusland’.

‘Alleen maar moeilijker’

De hoogste Britse militair, admiraal Sir Tony Radakin, zei deze week dat de oorlog alleen maar moeilijker zou worden voor de Russische strijdkrachten die volgens hem nu kampen met ‘een kritiek tekort aan artilleriemunitie’. De Oekraïense opperbevelhebber Zaloezjny verwacht een aanval tussen ‘eind januari en maart’.

