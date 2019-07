Oekraïne pakt mogelijke getuige neerhalen MH17 op

De 58-jarige Vladimir Tsemach was volgens sommige bronnen destijds commandant van de luchtverdediging, meldt de Volkskrant.

Hij werd op 27 juni opgepakt in zijn eigen appartement tijdens een operatie diep in rebellengebied. Vervolgens wist de eenheid hem door de controleposten van de pro-Russische separatisten heen naar de Oekraïense kant van de frontlijn te smokkelen. Naar verluidt zouden ze gedaan hebben alsof hij verlamd was. Tsemach is in staat van beschuldiging gesteld wegens het 'vormen van een terroristische groepering of een terroristische organisatie'.