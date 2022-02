Oekraïne viert eenheid terwijl oorlog op zich laat wachten

Op het plein van de Onafhankelijkheid, de ‘Majdan’, in Kiev trotseren enkele tientallen een gure en vochtige februariwind. Sommigen dragen de geel-blauwe vlag bij zich, anderen hebben de drapeau als een handdoek omgeslagen. Zoals communicatiespecialist Joelia Vaselisjina (42). ,,Vandaag vieren we de eenheid van Oekraïne en laten we zien dat we niet in paniek zijn’’, verklaart ze haar aanwezigheid. ,,We zullen een onafhankelijk en vreedzaam land zijn.’’



Woensdag vond de eerste ‘Dag van de vereniging’ plaats, die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky begin deze week per decreet in het leven riep als positief tegenwicht tegen de voortdurende oorlogsdreiging vanuit Rusland. Overal in het land moesten mensen met geel-blauwe vlaggen en lintjes de straat op, om te tonen dat Oekraïners schouder aan schouder staan.