Oekraïne wil zelf ‘waarheid en verantwoordelijken’ toedracht vliegramp achterhalen

Haar man werd doodgesto­ken op een plein: ‘Ik verwijt de moordenaar niets’

16:00 Magdalena Adamowicz verloor haar man Pawel aan de haat, zoals ze het zelf zegt. ,,We waren al een hele tijd bang dat er iets zou gebeuren”, zegt ze nu. ,,We stonden onder grote druk, we voelden ons opgejaagd. Maar dit! Dit hadden we nooit verwacht.”