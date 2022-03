Oekraïne woest om ‘barbaarse’ raketaanval in centrum Charkov: ‘Poetin vermoordt onschuldige burgers’

VIDEO Massa's mensen proteste­ren wereldwijd tegen de Russische invasie van Oekraïne

Oekraïense vlaggen en borden met leuzen als ‘Stop Putin’ en ‘We stand with Ukraine’ sierden vandaag pleinen over de hele wereld in massale protestacties om Oekraïne te steunen in de strijd tegen de Russische invasie. Opvallend is dat bij veel van deze protesten internationale Russen hand in hand stonden met Oekraïners en andere tegenstanders van de invasie om zich uit te spreken tegen de daden van Poetin.

27 februari