Oekraïners helpen elkaar in Nederland: ‘Wil geen slachtoffer van mijn eigen leven meer zijn’

Liquidatie Russische kapitein leidt tot nóg meer moddergooi­en tussen Rusland en Oekraïne

De 42-jarige oud-marineofficier Stanislav Rzjitski liep elke dag zijn hardlooprondje. Tot maandagochtend. Toen werd hij in zijn woonplaats Krasnodar tijdens het joggen op straat geliquideerd met maar liefst zeven schoten. De moord houdt Rusland al drie dagen bezig. Was het wraak vanuit Oekraïne? Of van de Russen zelf? Beide landen hebben een motief.