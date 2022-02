Oekraïners worden wakker na vierde nacht onder Russische raketten

De Oekraïense autoriteiten melden ondertussen dat er vroeg in de ochtend verschillende explosies waren in de metropolen Kiev en Charkov, in het oosten. Een deel van de nacht was het opmerkelijk stil gebleven. Voor veel bewoners van de grote steden betekende het niettemin een vierde nacht in de schuilkelders met bezorgdheid en veel angst. Rond middernacht zouden Russische vliegtuigen vanaf de Krim zijn opgestegen. Het Zwarte Zee-schiereiland van de Krim in het zuiden van Oekraïne werd in 2014 geannexeerd door Rusland. De hoofdstad Kiev, Charkov, de tweede stad van het land, en de steden Mykolayiv en Cherson in het zuiden zouden volgens het Oekraïense persagentschap Unian tot de doelwitten behoren.