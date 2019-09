Oliemarkten extreem nerveus na aanval op Saoedi-Arabië

De aanval met drones op Saoedische olie-installaties is niet alleen een flinke klap voor het koninkrijk. Met het wegvallen van 5,7 miljoen vaten per dag op langere termijn kan de olieprijs flink stijgen.

Aanvallen met drones hebben Saoedi-Arabië in het hart getroffen. De schade aan zijn olie-installaties is zo groot dat de helft van ’s lands olieproductie stilligt. Het gaat om een verlies van 5,7 miljoen vaten per dag, vijf tot zes procent van de wereldvoorraad. Als het lang duurt voordat de schade kan worden hersteld, wordt verwacht dat de olieprijs (55 dollar per vat) als gevolg daarvan flink zou kunnen oplopen, een ontwikkeling die heel de wereldeconomie zal raken.



,,Dit zorgt voor een schokgolf in de oliemarkten’’, waarschuwt Bernadette Johnson, vice-president van Enverus, een internationaal bureau voor energie-analyse. ,,Als de Saoedische productie deels tot stilstand komt, zullen we flinke prijsstijgingen zien.’’

Volgens het Internationale Energieagentschap dat het energiebeleid van geïndustrialiseerde landen coördineert, loopt het nog niet zo’n vaart. Volgens Christyan Malek, hoofd van de onderzoeksafdeling Europa, Midden-Oosten en Afrika, beschikt de wereld momenteel over grote olievoorraden als gevolg van overproductie.



,,We kunnen nog zeker vijf maanden vooruit voordat we weer op het normale niveau zitten’’, aldus Malek. ,,Maar deze aanvallen laten wel zien hoe kwetsbaar we kunnen zijn, hoeveel risico de wereldmarkt zou kunnen lopen.’’

Generaal Yahya Sarre eist namens de Houthi-rebellen in Jemen de aanvallen met drones waarmee grote schade wordt toegebracht aan Saoedische olie-installaties

Iran

De aanval met ten minste tien drones op de olie-installaties Abqaid en Khurais van de staatsoliemaatschappij Aramco zou het werk zijn van de sji’itische Houthi-rebellen in Jemen. Zij vechten met steun van Iran tegen de door Saoedi-Arabië geleide coalitie die de Jementische regering probeert te houden. De Houthi’s hebben de aanvallen opgeëist, Saoedi-Arabië en zijn bondgenoot de Verenigde Staten wijzen met een beschuldigende vinger in de richting van Iran.

Satellietbeelden van de brand in de olie-installatie Abqaiq

Voor het verzachten van de pijn op de oliemarkt hebben de Verenigde Staten de sleutel in handen. Nu Saoedi-Arabië niet langer beschikt over olieproductie die grote prijsschommelingen in tijden van nood kan voorkomen, kunnen de VS dit gat deels vullen.



Zij bepalen ook het lot van de twee andere olieproducenten die het productieverlies van Saoedi-Arabië eventueel kunnen compenseren: Iran en Venezuela. Dat zijn wel juist de twee landen waartegen Washington sancties heeft afgekondigd die vooral hun olie-export raken.

Onvermogen

De Verenigde Staten bewijzen overigens dit jaar dat zij het productieverlies redelijk zouden kunnen opvangen. Zij hebben Saoedi-Arabië ingehaald als de grootste olie-exporteur ter wereld met een productie van 15 procent van de wereldvoorraad. Daar tegenover staan de slechte cijfers van Iran en Venezuela. Zij beschikken over grote voorraden maar zien door sancties en eigen onvermogen (in het geval van Venezuela) hun export flink dalen.



In het geval van Iran gaat het om een verlies van twee miljoen vaten per dag. Van andere olieproducenten als Nigeria, Libië en Irak mag weinig worden verwacht. Nigeria worstelt met technische problemen, Libië gaat gebukt onder een burgeroorlog en Irak, net bevrijd van oorlog, is nog bezig zijn capaciteit te herstellen.