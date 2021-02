Olifant slaat verzorger dood met slurf in Spaanse dierentuin

In een dierentuin in de Spaanse stad Cabárceno heeft een olifant een verzorger gedood. De verzorger maakte dinsdag het olifantenverblijf schoon, toen hij werd geraakt door de slurf van het dier. Door de harde klap stootte hij zijn hoofd tegen een hek en overleed later in het ziekenhuis, melden Spaanse media.

De 4000 kilo wegende vrouwtjesolifant stond op het moment van het tragische incident samen met haar kalf in een tussenliggend veiligheidscorridor, waar de olifanten op een veilige manier naar binnen en naar buiten worden gebracht. De dierentuin laat in een statement weten dat het dodelijke slachtoffer de 44-jarige verzorger Joaquín Gutiérrez Arnáiz is. Twee andere verzorgers die op dat moment ook in het verblijf waren raakten niet gewond.

Wat er dinsdagochtend precies is gebeurd in het Parque de la Naturaleza, wordt nog onderzocht. Het is al wel zeker dat Gutiérrez Arnáiz is omgekomen nadat hij geraakt werd door de slurf van de olifant en zijn hoofd tegen een ijzeren hek stootte. Hij werd na het ongeval per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De dierenverzorger werkte bijna twintig jaar lang met de olifanten in het dierenpark, waar momenteel twintig dikhuiden samenleven in een natuurlijke omgeving van 35 hectare. Het is het eerste dodelijke ongeval in Cabárceno in 31 jaar tijd.

Tijger doodde verzorger

Begin februari overleed een verzorger in een Oekraïense dierentuin door een aanval van een tijger. De 47-jarige man was de tijgers aan het voeren toen hij in zijn nek werd gebeten. Hij zou de veiligheidsregels hebben overtreden door het verblijf in zijn eentje te betreden tijdens het voederen.