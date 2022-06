Olifant vertrapt vrouw (70) in India, en doet dat op haar begrafenis dunnetjes over

In India heeft zich deze week een bizar tafereel afgespeeld waarbij een wilde olifant een bijzondere hoofdrol opeiste. Het verdwaalde dier trapte een bejaarde vrouw dood en kwam later tijdens de begrafenis terug om opnieuw op haar lichaam te stampen, schrijven Indiase media op basis van informatie van de politie.

Het slachtoffer, de 70-jarige Maya Murmu, was in het Oost-Indiase dorpje Raipal water uit een put aan het halen, toen de olifant uit het niets tevoorschijn kwam. Het dier viel de vrouw aan en trapte meerdere malen op haar lichaam. De vrouw werd met zeer zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze dezelfde dag kwam te overlijden.

Haar lichaam werd later op de dag vrijgegeven aan de nabestaanden, die meteen een begrafenis wilden organiseren. Geheel in lijn met de Indiase traditie werd het lichaam eerst op een brandstapel gelegd, waarna de afscheidsceremonie van start kon.

Dier keert terug

Op dat moment keerde dezelfde olifant echter stampvoetend terug, trok de vrouw van de brandstapel, vertrapte haar opnieuw en slingerde haar in het rond, schrijft The Press Trust of India op basis van een politie-inspecteur. De familie, die ongetwijfeld aangeslagen was door het incident, ging nadat de olifant was vertrokken weer verder met de ceremonie.

De olifant was volgens de politie afgedwaald uit het wildpark Dalma Wildlife Sanctuary, dat zo’n tweehonderd kilometer verderop ligt.

Olifanten in Azië

Dat een olifant een mens te grazen neemt, is niet uitzonderlijk in India. De afgelopen jaren zijn vaker mensen gedood door loslopende olifanten, hoewel mensen zelf ook vaker olifanten doden. Dat komt omdat mensen steeds meer de bossen intrekken, het leefgebied van de dieren. India telt naar schatting zo’n 30.000 Aziatische olifanten, waarvan 60 procent in het wild.

De afgelopen jaren is het olifantenleed fors gestegen, waarschuwde dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP) al eerder. Steeds meer van deze dieren worden ingezet om toeristen te vermaken. WAP spreekt na onderzoek over alarmerende trends.

De organisatie telde 3837 olifanten in gevangenschap, verspreid over 357 olifantenkampen en -opvangplekken in Thailand, India, Laos, Cambodja, Nepal, Sri Lanka en Maleisië. Het leeuwendeel van de olifanten leeft onder erbarmelijke omstandigheden. Ze zitten vastgeketend aan korte kettingen, leven onder onhygiënische omstandigheden en kunnen amper contact hebben met soortgenoten. Slechts 7 procent van de olifanten in gevangenschap leeft in opvangplekken waar het welzijn in orde is.

,,Het lijkt misschien een mooi alternatief, maar dat is het niet. Ook achter deze vormen van vermaak schuilt dierenleed. Het is heel misleidend, want ook voor deze activiteit geldt dat de olifanten gruwelijk getraind worden om ze veilig in te kunnen zetten, ze gedwongen worden om mee te draaien in een programma, en ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen”, vindt WAP-Nederland.

Kijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: