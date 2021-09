Olympisch kampioen bekent schuld aan deelname bestorming Capitool

Keller (39) maakte deel uit van de menigte aanhangers van oud-president Trump die op 6 januari het Capitool bestormde, binnendrong, plunderde en vernielingen aanrichtte. Daarbij vielen vijf doden. De menigte was kort voor de bestorming door Trump zelf aangemoedigd om iets te doen aan de 'gestolen verkiezingen'. Hoewel hier geen bewijs voor is, houdt Trump nog altijd vol dat niet Joe Biden, maar hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen.

Volgens de aanklager was Keller 51 minuten in het Capitool. Dat is een relatief lange periode vergeleken met veel anderen die slechts kort in het gebouw waren. Op videobeelden van de bestorming was te zien hoe Keller Democratische kopstukken Chuck Schumer en Nancy Pelosi uitschold en beledigde. Zij waren op dat moment al in veiligheid gebracht.