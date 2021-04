OM in Moskou: ‘Navalny’s medewerkers moeten werkzaamheden staken’

Het besluit is tijdens een voorbereidende rechtszitting genomen. Het is niet bekend wanneer de zaak over het vermeende extremisme van de beweging rond Navalny voorkomt. De oppositieleider en uitdager van Poetin is al jaren een vooraanstaand bestrijder van corruptie en machtsmisbruik. Hij heeft veel vijanden gemaakt, er zijn aanslagen op hem gepleegd en hij is vervolgd.