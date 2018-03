OM Zuid-Afrika vervolgt oud-president voor corruptie

Rechter: Bouchra (20) ten onrechte beschuldigd van moord op broertje (4)

14:27 Bouchra Farih is vanmorgen in haar eigen bed wakker geworden. Dat lijkt normaal, maar voor hetzelfde geld was de 20-jarige Brusselse studente deze week voor jaren de bak ingedraaid. Tot vlak voor haar vrijspraak was Justitie er vast van overtuigd dat zij het was die ruim twee jaar geleden haar 4-jarige broertje Soufiane vermoordde.