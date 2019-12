Oma en opa omgekomen bij crash, kleinzoon (12) overleeft met zware beenbreuken: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’

Klopjacht op bestuurder na dodelijk ‘horroron­ge­luk’ Engelse scholieren: ‘Iedereen is in shock’

21:45 Meerdere scholieren zijn vanavond in de buurt van hun middelbare school in het Engelse Loughton aangereden door een auto die op het trottoir was beland. Een 12-jarige jongen is daardoor om het leven gekomen. Britse media maken melding van een ‘horrorongeluk’. ,,Het was vreselijk om te zien. Iedereen is in shock”, aldus een van de ooggetuigen.