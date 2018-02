Oma voorkomt mogelijk nieuw bloedbad in Amerikaanse school

In de Amerikaanse staat Washington heeft de oma van een 18-jarige leerling mogelijk een bloedbad op zijn school voorkomen. De oma schakelde dinsdagochtend de politie in nadat ze las over zijn plannen in zijn dagboek.

In het dagboek schreef de leerling, Joshua O'Connor, dat hij bezig was met de voorbereidingen en 'niet kon wachten' zijn plannen uit te voeren. Volgens lokale media schreef hij dat hij voor meer slachtoffers dan ooit wilde zorgen en dat hij 'geleerd had van de fouten van eerdere schutters'. Hij ging gedetailleerd in op de explosieven die hij zelf aan het bouwen was en wilde gebruiken op zijn school ACES High School in de plaats Everett.

Na het lezen van zijn dagboek vond zijn oma tot haar grote schrik ook een automatisch wapen in zijn gitaarkoffer, waarna ze de politie waarschuwde. Die vond naast het dagboek en het geweer ook handgranaten, maskers en een jack dat in verband wordt gebracht met een gewapende overval van een nachtwinkel afgelopen maandag. Over die overval schreef O'Connor ook in zijn dagboek.

De middelbare school van O'Connor, die hij ook als doelwit had, werd meteen geïnformeerd. Hij werd dezelfde ochtend opgepakt. Volgens de aanklager had O'Connor voor het automatische geweer gekozen omdat het leek op het wapen dat gebruikt werd tijdens de Columbine-schietpartij in 1999.