Omstreden metalgitarist die carrière kwijt is bekent schuld: 'Ik bestormde het Capitool’

Op beide feiten staat gezamenlijk een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar. Door schuldig te pleiten kiest Schaffer er volgens CNN voor om samen te werken met de regering, in ruil voor forse strafvermindering. Zijn advocaten en de openbaar aanklagers zouden een akkoord hebben bereikt om straks een strafeis van circa vier jaar gevangenisstraf voor de rechter te brengen. Dat is als Schaffer er tenminste voor open staat om tijdens het strafproces tegen andere verdachten te getuigen.

Ruim 370 personen zijn ondertussen aangeklaagd voor de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw. Van hen is Schaffer de eerste die een volledige schuldbekentenis aflegt. Tegen talrijke personen loopt een omvangrijk onderzoek, ook tegen 35 agenten. Zes van hen werden al geschorst. In afwachting van het strafproces moet Schaffer voorlopig worden vrijgelaten, vindt zijn advocaat. Schaffer heeft familie waar hij voor moet zorgen, heeft geen strafblad en is per slot van rekening een ‘internationaal bekende muzikant en artiest’, stelde de raadsman tegen de rechter. Over het vrijlatingsverzoek is nog geen uitspraak gedaan.