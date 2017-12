Omstreden senaatskandidaat Roy Moore laat zich niet meer zien

Het is in de Amerikaanse politiek zelden vertoond: een parlementskandidaat die geen campagne voert. Roy Moore (70), beschuldigd van seksueel wangedrag, mijdt de openbaarheid. Ook vandaag, een dag voor de cruciale verkiezing van de nieuwe senator van Alabama.

De Republikein is onzichtbaar, spreekt slechts met trouwe aanhangers. Media krijgen nul op het rekest. Hij roert zich alleen op sociale media waar hij wild om zich heen slaat in zijn race met de Democratische kandidaat Doug Jones (63).

Seksuele intimidatie

Tot vorige maand leek het een gelopen race voor de jurist en de voormalige opperrechter van het Hooggerechtshof van Alabama. De Senaatszetel voor deze zuidelijke staat zou een zekerheidje zijn voor de Republikeinse Partij. Tot haar grote opluchting, want haar meerderheid in de Senaat staat of valt met enkele zetels.

Maar afgelopen november werd Roy Moore opgejaagd wild. Een aantal vrouwen beschuldigden hem van seksueel wangedrag. De conservatieve Republikein was toen een dertiger, de vrouwen waren tieners. De senaatskandidaat ging onmiddellijk in de tegenaanval. Hij ontkende alle beschuldigingen en weigerde zich terug te trekken uit de race.

Volledig scherm Moore's rivaal, de Democraat Doug Jones, ruikt bloed en voert een intensieve campagne in een uiterste poging om de Republikein te verslaan. (APFoto/Brynn Anderson) © AP

Sindsdien ruikt zijn rivaal Doug Jones bloed. Jones put zich al weken uit met honderden verkiezingsbijeenkomsten kriskras door Alabama, in de hoop dat genoeg Republikeinen zich zullen afkeren van hun omstreden partijgenoot. ,,Roy Moore verstopt zich. Hij gedraagt zich als een bosmarmot. Hij lijkt bang voor zijn schaduw’’, aldus Jones.

Dominees

Volgens Moore’s campagnewoordvoerder Ben DuPre, is dat onzin. ,,Hij praat wel degelijk met kiezers. Ik weet dat jullie, oude media, je beledigd voelen als hij weigert met jullie te praten’’, zegt DuPre tegen het persbureau AP. ,,Maar we hebben Twitter, Facebook.’’ En radio van bevriende stations waar geen kritische vragen worden gesteld. Campagneleider Bill Armistead zegt dat Moore er alle vertrouwen in heeft dat hij wordt gekozen. ,,Hij belt met dominees, roept aanhangers op de Republkeinse kiezers te mobiliseren’’, aldus Armistead.

Volledig scherm President Donald Trump grijpt een bijeenkomst in Pensacola (Florida) aan om enkele dagen voor de verkiezingen zijn volledige steun uit te spreken voor partijgenoot Roy Moore in Alabama. (Foto Joe Raedle/Getty Images) © Getty Images

Bovendien dweept Moore met de steun van president Donald Trump. Hij sprak afgelopen vrijdag uitgebreid met zijn partijgenoot. Het telefoongesprek is opgenomen en wordt vandaag verspreid onder de kiezers. Moore zal zijn ‘campagne’ afsluiten met de ultra-conservatief Steve Bannon, de voormalige goeroe en steunpilaar van Trump. Daarmee bevestigt Bannon Moore's reputatie. Hij toonde zich als opperrechter onder meer een fel tegenstander van homohuwelijken.

Politicoloog Bill Stewart uit Alabama begrijpt alleszins waarom Moore de publiciteit mijdt. ,,Natuurlijk, dit is zelden vertoond maar ik zie een strategie achter deze gekte. In de openbaarheid kan hij nu alleen nog maar verliezen. Het kleinste foutje zal keihard worden afgestraft’’, aldus Stewart.

1992

Volgens de politicoloog vertrouwt Moore nu vooral op de steun van zijn evangelische achterban en op de traditie dat de zuidelijke staat traditioneel Republikeins stemt. Sinds 1992 is het geen enkele Democraat gelukt de Senaatszetel te bemachtigen. Elke keer veroverde een Republikein ongeveer 60 procent van de stemmen. De vraag is echter of dat nu ook zal lukken. In de peilingen heeft Moore dat comfortabele percentage nooit gehaald waardoor heel de Republikeinse Partij (GOP) met angst en beven de uitslag tegemoet ziet.