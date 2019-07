Onbekend vliegend voorwerp crasht in noorden van Cyprus

Mustafa Akinci, de Turks-Cypriotische president, legde een verband met militaire operaties in het Midden-Oosten, maar onderzoek vandaag moet uitwijzen wat het voorwerp is. ,,Het is duidelijk niet iets afkomstig van ons grondgebied’’, aldus Akinci. ,,Het is een van de slechte kanten van de oorlog in de regio dat op ons land valt.’’



Cyprus ligt dichtbij Syrië, waar Israëlische oorlogsvliegtuigen raketten op Syrische troepen in de steden Homs en Damascus hebben afgevuurd. Bij die aanvallen kwamen vier burgers om het leven en raakten 21 anderen gewond. Markeringen op de wrakstukken moeten uitwijzen of het om een Israëlische raket gaat.



Een Grieks-Cypriotische militair analist, Andreas Pentaras, zegt dat het waarschijnlijk om een S-200-raket van Russische makelij gaat. ,,De openbaar gemaakte beelden, waarop de onderkant van de vleugels te zien is, suggereren dat het door de Russen is gemaakt. Er staan Russische karakters op.’’ Syrië gebruikt de S-200.