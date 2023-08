Ondanks Oekraïense Oorlog: Rusland kijkt weer naar de maan

De oorlog in Oekraïne doet er even minder toe voor de Russische media. Vladimir Poetin heeft nu eerst een buitenaardse missie. Voor hem is Rusland nog steeds een grote speler in de ruimtevaart, al dateren de grote successen dan uit de tijd van de Sovjet-Unie. ,,We worden geleid door het verlangen van onze voorouders om vooruit te gaan, ondanks alle moeilijkheden en alle pogingen om ons tegen te houden”, verklaarde de Russische president vorig jaar tijdens een bezoek aan het Vostochny Cosmodrome. Vanaf hier wordt morgen de Sojoez-raket met Luna-12 gelanceerd. Dit Russische ‘Space Center’ werd opgericht als een alternatieve lanceerbasis om minder afhankelijk te zijn van het Baikonoer Cosmodrome in Kazachstan. Na het het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kwam dat buiten het grondgebied van Rusland te liggen.

De autoriteiten in de regio van het lanceerterrein, in het uiterste oosten, hebben overigens al aangekondigd dat een dorp vlakbij vrijdagochtend wordt geëvacueerd, aangezien hier mogelijk delen van de draagraket kunnen neerkomen.

Gagarin

De laatste maanmissie van de Sovjet-Unie (USSR) was die van de ruimtesonde Luna-24 in 1976, meer dan 25 jaar na het eerste programma van dit type. Vladimir Poetin wil Rusland weer opstuwen naar de ‘oneindigheid en daar voorbij’ in de geest van Joeri Gagarin, de beroemde Sovjet-kosmonaut en de eerste mens die in de ruimte werd geschoten. De lancering vrijdag vindt plaats op een moment waarop andere wereldmachten, zoals de Verenigde Staten, China, India en Zuid-Korea, ook weer grote ruimtemissies voorbereiden voor onder andere nieuwe maanlandingen.

Roscosmos, de Russische tegenhanger van het Amerikaanse NASA, heeft verklaard dat Luna-25 moet landen nabij de Zuidpool van de Maan, ‘op lastig terrein’. De vlucht zal naar verwachting ‘tussen vierenhalf en vijfenhalf dagen’ duren, volgens het officiële persbureau Tass. Eenmaal op de maan zal de achthonderd kilo zware Luna-25 gedurende minimaal één jaar ‘monsters verzamelen en de bodem analyseren, en langdurig wetenschappelijk onderzoek verrichten’, zo vervolgt Roscosmos. Vooralsnog kent de wetenschap het onderzoeksgebied alleen vanuit de ruimte.

Volledig scherm Maanlander Luna-25 is klaar voor vertrek. © via REUTERS

China

Deze lancering is de eerste sinds het Sovjet-tijdperk en markeert de eerste missie van het nieuwe Russische maanprogramma. Voor de nieuwste ruimteprojecten wordt door Moskou intensiever samengewerkt met Beijing, aangezien de samenwerking met het Westen is stilgelegd vanwege de sancties voor de oorlog in Oekraïne. Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft het Europees Ruimteagentschap (ESA) de samenwerking met Moskou voor de lancering van Luna-25 stopgezet. Ook aan toekomstige missies 26 en 27 doet ESA niet mee. Dat heeft ook gevolgen voor de Europese Marsvlucht, die daardoor jaren vertraging zal oplopen.

Vitali Egorov, een Russische ruimtespecialist, zegt tegen het Franse persbureau AFP: ,,Deze lancering is van groot belang, niet alleen voor het Rusland van Poetin, maar ook voor het post-Poetin tijdperk, een vreedzaam Rusland.” Egorov hoopt dat Rusland met deze lancering kan aantonen ,,dat de Russen in staat zijn om betrokken te blijven bij vreedzame ruimteverkenning”.

Volgens sommige insiders staat de Russische ruimtevaart er desondanks niet al te goed voor, ondanks alle vertoon rond deze lancering. Sinds de val van de Sovjet-Unie heeft Rusland moeite gehad om opnieuw te beginnen met ruimteverkenning en worden zijn programma’s nu geconfronteerd met concurrentie van overheidsactoren en private initiatieven, zoals die van SpaceX, het bedrijf van miljardair Elon Musk.

Russische wetenschappers zeggen off the record de samenwerking met ESA te missen. In eigen land zitten ze vaak met een gebrek aan middelen, terwijl hun programma’s ook nog eens worden geplaagd door corruptie. Niettemin vertrouwde het Westen lange tijd op de ‘robuuste’ Russische raketten die bijvoorbeeld gedeelde missies uitvoerden naar internationale ruimtestations. Het Sojoez-ruimtevaartuig wordt vaak gebruikt om astronauten naar en van het internationale ruimtestation ISS te vervoeren.