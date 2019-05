Onderhandelaars van Guaidó en Maduro spreken elkaar in Oslo

UPDATE Spel om troon Theresa May gaat los: wie volgt haar op?

2:22 De tranen van Theresa May zijn nog niet droog of de eerste schoten zijn al gelost in de strijd tussen haar mogelijke opvolgers. Oud-staatssecretaris Rory Stewart zei dat hij niet zou dienen in een kabinet onder Boris Johnson omdat die zou gaan voor een no-deal of harde brexit.