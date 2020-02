Onderhandelingen tussen EU en Verenigd Koninkrijk kunnen beginnen

Drie keer zoveel geweld tegen moslims in Frankrijk, vooral vrouwen slachtof­fer

12:55 Moslims in Frankrijk worden steeds vaker het slachtoffer van islamofobie. Vorig jaar werd 789 keer melding gemaakt van bijvoorbeeld discriminatie, beledigingen of geweld. Dat is ruim 16 procent meer dan in 2018 en zelfs 77 procent meer dan in 2017.