Onderschepte berichten Russen wijzen op oorlogsmisdaden: ‘Maak ze allemaal kapot’

In twee onderschepte gesprekken melden Russische soldaten dat ze zowel Oekraïense soldaten als Oekraïense burgers ondervragen en die vervolgens executeren. Er zijn aanwijzingen dat Russische paramilitairen betrokken waren bij deze schietpartijen. Het is echter niet duidelijk of het huurlingen van de notoire Wagner Group waren. Ook wordt uit de onderschepte radioberichten niet duidelijk of de Russische legerleiding opdracht heeft gegeven tot het bloedbad. Duitse inlichtingendiensten beschikken over aanvullende satellietbeelden uit Boetsja die de moordpartijen daar zouden bevestigen.

Omdat de eigen, militaire, apparatuur bleek te falen in Oekraïne communiceerden Russische soldaten en officieren regelmatig via mobieltjes die van burgers waren afgenomen of gestolen uit huizen. Die gesprekken konden makkelijker worden meegeluisterd door westerse inlichtingendiensten. Ook de Oekraïense veiligheidsdienst SBU heeft zulke berichten onderschept uit de belegerde stad Marioepol. Op een daarvan zou een Russische commandant tegen zijn manschappen roepen: ,,Maak ze allemaal kapot, verdomme. Burgers, allemaal, maak ze kapot.”

Wreedheden

Het bestaan van de door Duitse inlichtingendiensten afgeluisterde gesprekken werd gelekt naar het Duitse weekblad Der Spiegel en persbureau Reuters. Duitse regeringswoordvoerders en de Duitse inlichtingendienst wilden gisteren geen commentaar geven op de onthullingen. Duitse parlementariërs zijn wel over de bevindingen gebrieft. Bondskanselier Olaf Scholz had Rusland al eerder beschuldigd van oorlogsmisdaden in Boetsja, de voorstad van Kiev. De Russische regering heeft tot nu toe ontkend dat Russische troepen in Oekraïne verantwoordelijk zouden zijn voor de wreedheden.

Steeds meer mensenrechtenorganisaties komen met rapporten over Russische oorlogsmisdrijven. Na de eerste, gruwelijke, bevindingen van Human Rights Watch kwamen onderzoekers van het Crisis Response-team van Amnesty International gisteren met hun verslag. Ze interviewden meer dan twintig mensen uit dorpen en steden rond Kiev die getuige zijn geweest van moord, geweld en intimidatie door Russische militairen in de regio. Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International, zei dat uit getuigenverklaringen was gebleken dat ongewapende burgers in Oekraïne thuis en op straat zijn vermoord. ,,Het bewust doden van burgers is een mensenrechtenschending en een oorlogsmisdrijf. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, moeten worden vervolgd. Dat geldt ook voor de leidinggevenden van de daders.”

Volledig scherm Lichamen uit Boetsja worden geïdentificeerd voordat ze naar het mortuarium worden gestuurd. © AP

Uit het Amnesty-verslag: ‘Op 3 maart was Kateryna Tkachova (18) met haar ouders thuis in het dorp Vorzel, toen er tanks verschenen met daarop de letter Z – wat de Russen op hun voertuigen zetten tijdens hun invasie in Oekraïne. Kateryna’s vader Valery en moeder Nataliya gingen naar buiten. Daarop hoorde ze schoten. Kateryna vertelde aan Amnesty: ‘Toen de tanks gepasseerd waren, zag ik moeder en vader op straat liggen. Er zaten grote gaten in mijn vaders jas. Mijn moeder had een kleiner gat in haar borst.’ Kateryna zegt dat haar ouders burgerkleding aanhadden en ongewapend waren.’

Een vrouw in een dorp ten oosten van Kiev vertelde aan Amnesty dat op 9 maart twee Russische soldaten haar huis waren binnengedrongen. Ze vermoordden haar man en verkrachtten haar meermaals, waarbij ze haar onder schot hielden; haar zoontje verborg zich ondertussen in een ketelruimte. De vrouw wist met haar kind te ontsnappen naar gebied dat in handen is van Oekraïne.

Schotwonden

Volgens de burgemeester van het Oekraïense Boetsja, dat een tijd was bezet door de Russen, zijn in de stad inmiddels 320 lijken gevonden. De meeste lichamen hebben schotwonden. Ook uit het aangrenzende Irpin, waar de Russen zich eveneens terugtrokken, komen meer en meer meldingen over oorlogsmisdaden.

Ongeveer 90 procent van de omgekomen burgers in Boetsja had schotwonden, vertelde de burgemeester tegen Duitse media. De beelden van de gruweldaden leidden al tot strengere sancties van westerse landen. Het is de bedoeling dat de lichamen uit Boetsja worden onderzocht door specialisten.

De Russische ambassadeur in Frankrijk werd gisteren op het matje geroepen op het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken nadat hij op Twitter had gepost dat de gruwelijke beelden uit Boetsja onderdeel waren van een filmset.

