Onderzoek naar agenten VS die onschuldige zwarte militair onder vuur houden en belagen met pepperspray

Een politieagent in de Amerikaanse staat Virginia is ontslagen, nadat beelden zijn opgedoken waarop hij samen met een collega een zwarte militair onder schot houdt en met pepperspray in zijn gezicht spuit. De gouverneur van de staat, Ralph Northam, heeft opdracht gegeven tot een uitgebreid onderzoek naar het incident.

Luitenant Caron Nazario was met zijn auto aan de kant gezet, omdat er geen geldig verzekeringsbewijs op het voertuig zat. Volgens de politie volgde de militair hun aanwijzingen vervolgens niet goed op, waardoor zij het incident behandelden als een gevaarlijke overtreding. Op de beelden is te zien dat Nazario herhaaldelijk aan de agenten vraagt wat hij fout heeft gedaan. ,,Dit is belachelijk’’, zegt hij, terwijl de agenten een wapen op hem richten en hem opdragen uit zijn auto te stappen. De man wordt vervolgens niet alleen met pepperspray in het gezicht gespoten, maar ook hardhandig tegen de grond gewerkt, onder schot gehouden en één van de agenten dreigt hem te vermoorden.

De gouverneur van Virginia zegt “verontrust en boos” te zijn vanwege de beelden. In een verklaring zegt Northam dat hij de politie heeft opgedragen om een “onafhankelijk onderzoek” uit te voeren naar aanleiding van het incident. ,,We moeten blijven werken om zeker te zijn dat inwoners van Virginia veilig zijn tijdens interacties met de politie, dat de handhaving van wetten eerlijk en rechtvaardig is en dat mensen verantwoordelijk worden gehouden’’, aldus Northam.

Het incident vond al op 5 december plaats, maar pas afgelopen week werden de beelden van de bodycams van de agenten snel over het internet verspreid, nadat Nazario een rechtszaak aanspande. De militair eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar (zo’n 840.000 euro). Hij beweert dat de politie zou hebben gedreigd zijn militaire carrière te beëindigen als hij zich tegen het gedrag van de agenten zou uitspreken. Hij werd na het incident zonder aanklachten vrijgelaten.

De politie in de Verenigde Staten ligt al langere tijd onder vuur vanwege beschuldigingen van racisme en wangedrag. Vooral de dood van de zwarte man George Floyd in Minneapolis in mei vorig jaar, leidde wereldwijd tot woede. De agent die wordt verdacht van de moord op Floyd staat momenteel terecht.

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS