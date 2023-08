Onderzoek naar dodelijk incident op K2: tientallen alpinisten stappen over stervende sherpa heen

Er is een onderzoek gestart naar de dood van een Pakistaanse sherpa eind juli op K2, de tweede hoogste berg ter wereld. Dat meldt een woordvoerder van de Pakistan Alpine club zaterdag. De dood van Mohammed Hassan veroorzaakte de afgelopen dagen een hoop ophef. Tientallen alpinisten zouden over de gevallen man zijn gestapt in hun poging de top van de beroemde berg te halen. Onder hen de Noorse bergbeklimmer Kristin Harila, net bezig met een recordpoging.

Karrar Haidri van de Pakistaanse alpinistenorganisatie meldt de start van het onderzoek. Hassan (27 jaar oud) zou op 27 juli op 150 meter onder de 8611 meter hoge K2-top zijn gevallen, op een van de gevaarlijkste stukken van de beklimming. Hij liep samen met enkele andere helpers voorop om de touwen aan de steile ijswand vast te maken en te controleren. Na zijn val lag hij vlak bij een pad in de sneeuw waarop de andere bergbeklimmers richting de top van de berg schuifelden. Verstrikt in wat touwen, met een verschoven harnas en ontblote buik lag de gewonde Pakistaanse sherpa in de sneeuw. Hulp zou te laat komen voor de man.

Als er een westerling zou hebben gelegen, zou iedereen er alles aan hebben gedaan hem te redden Alpinist Wilhelm Steindl

Op videobeelden - geschoten door de Oostenrijker Wilhelm Steindl en de Duitser Philip Flaemig, bezig met het opnemen van beelden voor een documentaire - is te zien hoe tientallen mensen langs Hassan lopen. De Oostenrijker vertelt hoe één persoon Hassan probeert warm te houden. Het zou om een Pakistaanse vriend van Hassan gaan.

,,Er is sprake van een dubbele standaard. Als er een westerling zou hebben gelegen, zou iedereen er alles aan hebben gedaan hem te redden’’, zei Steindl eerder op zaterdag tegen persbureau AP. Volgens hem was het op 27 juli mooi weer op K2, en dus wilde iedereen daarvan gebruik maken om de top te bereiken. ,,Ik wil niemand direct beschuldigen’’, zei Steindl ook. ,,Maar het is erg, erg tragisch dat er geen reddingspoging is gedaan. Dat zou eigenlijk heel normaal moeten zijn geweest in die situatie.’’

Noorse recordklimster

Onder die tientallen mensen bevond zich ook de Noorse Kristin Harila. Zij vervolmaakte op die 27ste juli haar recordpoging: in 92 dagen beklom ze de 14 hoogste bergen ter wereld (bergen hoger dan 8000 meter). Enkele dagen na haar wereldrecord bevond de Noorse zich opeens in het oog van de storm. De afgelopen dagen zou ze zijn bedreigd en beschuldigd van het in de steek laten van Hassan.

In een uitgebreide verklaring op Instagram nam ze donderdag ferm afstand van die beschuldigingen. Enkele van haar teamleden zouden er alles aan gedaan hebben Hassan te helpen en hem niet alleen hebben gelaten. Ze zouden de Pakistan water en zuurstof hebben gegeven. Na een uur zouden ze de gewonde sherpa op het pad hebben kunnen trekken. De Pakistaan zou er overlijden.

Uiteindelijk besloten Harila en iemand anders uit haar team de tocht naar de top van de berg, gelegen op de Pakistaans-Chinese grens, af te maken.

Zuurstofmasker

Er gaan geluiden dat Hassan zelf geen zuurstofmasker zou hebben gehad. Ook droeg hij volgens Harila geen thermokleding onder zijn uitrusting en hebben de teamleden geen handschoenen bij de Pakistaan gezien. De organisatie die de expeditie van de Noorse organiseerde stelt tegenover de internationale persbureaus dat helpers van het overeengekomen loon ook hun uitrusting kopen. Hassan zou dat geld hebben ontvangen. Na zijn overlijden zou de familie van Hassan - hij laat een vrouw en drie kinderen achter - geld hebben ontvangen van de organisatie.

De Oostenrijker Steindl begon een inzamelingsactie voor de omgekomen Pakistaan. Het gedoneerde bedrag staat zaterdagavond op 119.00 euro. Drie dagen geleden ging hij op bezoek bij de kinderen van Hassan. ,,Ik zag het lijden van de familie’’, zei hij tegen AP. ,,De weduwe vertelde me dat haar echtgenoot dit werk deed om zijn kinderen een betere kans in het leven te geven, zodat ze naar school konden gaan.’’

