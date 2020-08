Onderzoek naar mogelijk onwettig optreden Pompeo op Republikeinse conventie

Zus Trump in geheime opname: ‘Je kan hem niet vertrouwen’

23 augustus Maryanne Trump Barry, de zus van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft zich in een reeks audio-opnames erg kritisch uitgelaten over haar broer. De opnames werden in het geheim gemaakt door haar nicht Mary Trump, die vorige maand een erg kritisch boek over de president uitbracht. De krant The Washington Post publiceerde zaterdag een selectie van de audiofragmenten op zijn website.