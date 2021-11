Onderzoek naar seksueel misbruik van overleden vrouwen en meisjes in Britse mortuaria

De 67-jarige Fuller misbruikte tussen 2008 en 2020 onder anderen drie kinderen en vrouwen ouder dan 85 jaar. Bij doorzoeking van zijn woning ontdekte de politie dat hij het misbruik in mortuaria in twee ziekenhuizen waar hij sinds 1989 had gewerkt, heeft gefilmd. ,,Het was zoveel. Geen enkele Britse rechtbank had dat ooit eerder gezien’’, meldde de openbaar aanklager in een verklaring. Daarnaar was al een onderzoek ingesteld, maar parlementariërs wilden dit breder trekken.