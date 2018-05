Onderzoek naar tweede incident Praag: 'man kneep vrouw in borsten'

Het tweede incident, waarover het AD eerder al berichtte , gebeurde in de oude joodse wijk van de Tsjechische hoofdstad. De Nederlander zou een jonge vrouw die langsliep in haar borsten hebben geknepen. Toen haar vriend ingreep, kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht. Een dag later belaagde de groep een ober bij een terras in Praag. De man werd ernstig mishandeld en ligt zwaargewond in een ziekenhuis. Drie Nederlanders kregen voorwaardelijke celstraffen. Ze zijn Tsjechië uitgezet en mogen het land de komende vijf jaar niet meer in. Twee anderen zitten nog vast. Het onderzoek naar hun rol kan nog maanden duren. Twee anderen zijn vrijgelaten. Zij probeerden de boel juist te sussen en waren niet betrokken bij het gevecht, zegt de politie.

Ober naar Nederland

De ober wordt bijgestaan door zijn vriend Jiri Brych, zelf een oud-agent. Hij wil volgende week naar Nederland komen om onderzoek te doen naar de daders. Hij wil onder meer weten of de daders in ons land ook al eens over de schreef zijn gegaan, zodat de Tsjechische politie die informatie kan gebruiken.



Brych zegt dat hij veel steun vanuit Nederland krijgt. ,,Veel mensen sturen e-mails om te steunen, ze willen helpen. Voor ons is het heel fijn om hun belangstelling te zien. Daarom wil ik gaan. Zij willen ook de waarheid weten, de echte informatie over het gevecht'', zegt hij via een tolk op het terras van bar Polpo, waar de mishandeling gebeurde.



Ober Miroslav ligt nog steeds op de intensive care, maar is inmiddels bij bewustzijn en buiten levensgevaar. Volgens Brych heeft de man onder meer een hersenbloeding opgelopen en is zijn kaak op drie plaatsen gebroken. ,,Ook zijn oogkas is gebroken en zijn oog lag er deels uit. Hij had een gat bij zijn slaap. Nu is hij stabiel. Hij kan praten en zien, maar geestelijk gaat het slecht met hem'', aldus de oud-agent. Volgens de politie kan hij pas worden gehoord als zijn toestand is verbeterd.