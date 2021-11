Onderzoek naar verkrachting vrouwelijke militair na borrel in ambtswoning Macron

Het Openbaar Ministerie (OM) in Parijs is volgens Franse media een vooronderzoek gestart. De verkrachting zou op 1 juli hebben plaatsgevonden na een afscheidsborrel voor drie medewerkers van de Franse president in zijn ambtswoning. Macron hield een korte toespraak en vertrok omstreeks 22 uur, meldt Libération. Het feestje ging volgens de krant daarna verder in het gebouw van de militaire staf van het Élysée, waar zo'n 30 militairen werken aan bijzonder vertrouwelijke zaken zoals buitenlandse missies. Daar verkrachtte een mannelijke collega haar, zo verklaarde de vrouw een paar uur later bij de politie. Ze stond erop de zaak te melden maar wilde geen aangifte doen.