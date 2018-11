Onderzoek naar vermiste Arjen Kamphuis totaal vastgelopen

Het onderzoeksteam dat speurt naar de vermiste cyberveiligheidsdeskundige Arjen Kamphuis is teruggebracht in omvang. Dat maakte de Noorse politie vanmiddag bekend. Ruim twee maanden na Kamphuis’ verdwijning in Noorwegen is allerminst duidelijk wat er met hem gebeurd is.

,,Niets wordt uitgesloten", aldus een woordvoerder van de politie, die benadrukt dat het onderzoek nog wel doorgaat. ,,We evalueren continu hoeveel mankracht daarvoor nodig is.”

Kamphuis wordt nu al meer dan twee maanden vermist. In de mysterieuze verdwijningszaak houdt de Noorse politie rekening met drie scenario’s. De eerste is dat Kamphuis een ongeluk heeft gehad. De tweede is dat hij zelf verborgen wil blijven. De derde is dat hij slachtoffer is van een strafbaar feit, zei de Noorse politiecommissaris Bjarte Walla eerder in een interview met deze krant.



Sinds Kamphuis als vermist werd opgegeven, en het onderzoek werd gestart, heeft de politie meer dan honderd tips ontvangen. Het merendeel daarvan kwam binnen in de eerste weken van de zoektocht. De laatste weken is het aantal bruikbare aanwijzingen ‘significant’ afgenomen. Het zijn vooral getuigen die claimen de Nederlander te hebben gezien, of iemand hebben waargenomen die op hem lijkt.

Telefoon

Op 20 augustus is Kamphuis voor het laatst met zekerheid gezien toen hij eind van de middag uitcheckte bij zijn hotel in Bodø, een stadje boven de poolcirkel. Vanaf daar zou hij de trein hebben genomen. De politie laat vandaag weten ‘redelijk overtuigd’ te zijn dat hij diezelfde avond nog in Rognan was; een dorp met een treinstation tachtig kilometer verderop aan de overkant van de fjord. Die voorzichtige conclusie baseert de politie op getuigenverklaringen en de kayak, peddel en persoonlijke spullen van Kamphuis die zijn gevonden in het fjord tussen Bodø en Rognan.

Tien dagen later maakte zijn telefoon binnen twintig minuten contact met drie verschillende masten in de omgeving van Vikeså, 1600 kilometer ten zuiden van Bodø. Het toestel was op de late avond van 30 augustus ongeveer 20 minuten ingeschakeld, voordat er een Duitse simkaart in werd geplaatst en de telefoon weer van de radar verdween.



Een groot deel van het onderzoek richt zich dan ook op de telefoon van Kamphuis en waarom de mobiele telefoontorens in het zuiden van Noorwegen het apparaat oppikten. Of de telefoon werd gebruikt door Kamphuis of iemand anders blijft vooralsnog ook onduidelijk. Uitsluitsel over die vraag is echter cruciaal voor de zoektocht naar de Nederlander.

Getuigen

Verschillende getuigen stelden dat ze Kamphuis rond 30 augustus in de buurt van Vikeså hebben gezien. Maar onderzoek van de Noorse politie heeft dat toe nu toe niet kunnen bevestigen. De meer dan honderd tips die bij de politie zijn binnengekomen, onder andere na twee uitzendingen van de Noorse variant van het tv-programma Opsporing Verzocht, hebben geen bewijs opgeleverd dat Kamphuis nog in leven is.

Het onderzoek naar de vermiste cybersecurityspecialist lijkt dan ook in een impasse beland. Familie en vrienden van Kamphuis houden er inmiddels serieus rekening mee dat Kamphuis niet meer wordt gevonden, zei hun woordvoerster Ancilla van de Leest in een interview. ,,Maar zolang we niet weten wat er is gebeurd, zijn we hoopvol dat hij nog leeft.’’