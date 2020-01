Onduidelijkheid over in Afghanistan neergestort vliegtuig: luchtvaartmaatschappij ontkent

Of er mensen het ongeval hebben overleefd is niet duidelijk. Ook het aantal inzittenden is onbekend. Het toestel, dat verondersteld werd van staatsbedrijf Ariana Afghan Airlines te zijn, stortte vandaag rond 13.00 uur (lokale tijd) neer in de centraal gelegen provincie Ghazni ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel, aldus een woordvoerder van de gouverneur.



,,We weten niet of het een militair of een civiel vliegtuig is’’, sprak Arif Noori later tegen verslaggevers. ,,Het toestel staat in brand en dorpelingen proberen de vlammen te doven.’’ De Afghaanse luchtvaartautoriteit bevestigd dat er een toestel is neergekomen, maar ontkent dat het om vlucht Ariana gaat. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk, maar wordt onderzocht, aldus Mohammad Naeem Salehi.