Onenigheid om inzet reservisten tegen bosbranden Australië

Messteker Frankrijk schreeuwde tijdens zijn daad ‘Allahu akbar’

4 januari De 22-jarige Nathan C. die gisteren in een park in Villejuif, een voorstad van Parijs, met een mes instak op passanten, schreeuwde tijdens zijn daad ‘Allahu akbar’. Dat heeft de officier van justitie van het gewest Créteil vandaag gezegd tijdens een persconferentie.