Ongeduldige veldrijder geeft kniestoot aan wandelend kindje en rijdt doodleuk verder

Coronavirus LIVE | Europol waarschuwt voor handel in nepvaccins, ‘China haalt economie VS sneller in door nasleep virus’

13:07 Europol waarschuwt voor de handel in valse coronavaccins. Ook diefstal van de vaccins is een reëel gevaar, aldus de Europese politiedienst. Verder duikt de Britse variant van het coronavirus in steeds meer landen op. Na Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan is het nieuwe virus nu ook in Canada vastgesteld. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.