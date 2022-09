Ongekend in ‘vreedzaam’ IJsland: vier mannen opgepakt voor voorbereiden terreuraanslag

De politie zei tevens op negen locaties semi-automatische wapens, waaronder 3D-geprinte wapens, en duizenden rondes munitie in beslag te hebben genomen. De operatie leidt mogelijk tot meer arrestaties.

Politie het doelwit

Hoewel de mogelijke motieven achter het complot onbekend zijn, neemt de politie aan dat de doelwitten ‘verschillende instellingen van de samenleving’ en ‘staatsburgers’ zijn, onder wie ook leden van het parlement en de politie zelf. De politie zei ook te onderzoeken of er banden zijn tussen de mannen en extremistische organisaties, en of ze in contact stonden met buitenlandse autoriteiten.

Karl Steinar Valsson, de nationale commissaris van de IJslandse politie, reageert opgelucht dat de vier mannen van begin twintig jaar achter slot en grendel zitten. ,,Ik kan wel zeggen dat onze samenleving veiliger was dan hiervoor”, zegt hij op een speciaal ingelaste persconferentie. ,,We zijn net begonnen met het onderzoek en hebben daarvoor een groot aantal telefoons, computers en andere spullen in beslag genomen.“

Op scherp

Ondanks de arrestaties staat de politie nog altijd op scherp. Ook burgers wordt geadviseerd om een oogje in het zeil te houden. ,,Als mensen informatie hebben dat wapens in de gemeenschap zijn, moedigen we hen aan om dit te melden. Dergelijke wapens kunnen semi-automatisch zijn, wat extreem gevaarlijke wapens zijn. Als iemand informatie heeft over zo’n wapen, raden we je aan om het ons te laten weten”, aldus de politie.

Het grootschalige onderzoek naar terreur op IJsland is een primeur, zegt commissaris Valsson. ,,Voor zover we weten, is dit de eerste keer dat een dergelijk onderzoek is gestart in IJsland.” De vier verdachten werden opgepakt in Kópavogur, een voorstad van hoofdstad Reykjavík. De politie sluit niet uit dat de mannen connecties hebben met radicale organisaties in het buitenland en overlegt nu met politieautoriteiten in andere landen, evenals met Europol. ,,We activeren al onze internationale netwerken, simpelweg omdat we worden geconfronteerd met gebeurtenissen en plannen die buiten ons bereik vallen”, legt Valsson uit.

Volgens veiligheidsminister Jón Gunnarsson is met de arrestaties ‘iets gruwelijks voorkomen’. ,,Maar tegelijkertijd moeten we ons natuurlijk bewust zijn van deze veranderde realiteit waarin we leven. Dit is zonder meer een zeer ernstige waarschuwing en zal met volle kracht worden aangepakt.” Fjölnir Sæmundsson, voorzitter van een politieorganisatie, spreekt van ‘een trieste dag’. ,,Er was een terroristische dreiging in IJsland. Mensen zijn van plan geweest om wapens te gebruiken tegen gewone burgers, de politie of staatsinstellingen. Ik moet zeggen dat ik er geoon behoorlijk van onder de indruk ben.”

Vreedzaam

De kleine Scandinavische eilandnatie met 375.000 inwoners staat bovenaan de Global Peace Index, wat wil zeggen dat het beschouwd als het ‘vreedzaamste land ter wereld’. Geweld is er zeldzaam, wat ook blijkt uit een van de laagste misdaadcijfers ter wereld. De autoriteiten maken zich er de afgelopen jaren wel zorgen over een toename van gewelddadige misdaad.

Een groep die recentelijk op de politieradar in IJsland is gekomen, is de neonazistische organisatie die bekendstaat als Norðrvígi, ofwel de Nordic Resistance Movement. De organisatie heeft de afgelopen jaren voet aan de grond gekregen in IJsland. Er is onder andere een website gelanceerd en er zijn pamfletten verspreid op de campus van de Universiteit van IJsland. ,,Het is duidelijk dat de deze beweging valt onder de groepen rechts-extremisten die Noren en Zweden als een reden tot bezorgdheid beschouwen”, valt te lezen in een rapport.

Norðurvígi ontkent overigens betrokken te zijn geweest bij de voorbereiding van de terreuraanslag.